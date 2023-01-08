Артета считает, что «Арсенал» должен быть в первую очередь привлекательным для новичков

Сегодня, 12:31
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о возможных трансферах команды этой зимой.
«Клуб должен быть привлекательными для новых игроков. В конце концов футболисты сами решают, где они хотят играть, и если они хотят играть за «Арсенал», то это здорово», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.
«Арсенал» в 17 матчах АПЛ набрал 42 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от «Манчестер Сити», располагающегося на втором месте, — 8 очков.