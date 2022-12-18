Артета считает, что «Арсенал» заслуживает лидерство в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о результатах своей команды в этом сезоне.

«Мы заслужили позицию, которую мы занимаем, учитывая то, как мы играли. Перерыв должен был укрепить наше состояние. Хорошая новость заключается в том, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучшей командой», — цитирует Артету Goal.

«Арсенал» с 37 очками занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 5 баллов.