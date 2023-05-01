Артета считает справедливой критику в адрес «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о критике из-за последних результатов лондонцев в АПЛ.

«Я не думаю, что это несправедливо, это футбол. «Арсенал» должен бороться за каждый трофей. Больше всего мне нравится, что мы вышли в Лигу чемпионов, но все по-прежнему недовольны — это то, что нам нужно, если мы хотим двигаться вперед. Мы все еще расстроены и хотим большего», — приводит слова Артеты The Athletic.

«Арсенал» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 1 балл. Кроме того, у соперника есть одна игра в запасе.