Артета: «Арсенал» очень активно изучает возможности усиления на трансферном рынке»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что лондонский клуб будет активным на зимнем трансферном рынке.

«Мы в поисках, очень активно изучаем возможности. Если нам удастся найти игроков, которые смогут усилить команду, то постараемся их подписать», — приводит слова испанского специалиста Goal.

Артета выступал за клуб из Лондона с 2011 по 2016 год. По завершении карьеры игрока специалист работал помощником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". В 2019 году он вернулся в "Арсенал" в качестве главного тренера и выиграл Кубок Англии.

Лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда набрала 37 очков за 14 туров.