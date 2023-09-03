Артета — об адаптации Хаверца в «Арсенале»: «Когда я встретил свою жену, мне поначалу было трудно ее завоевать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об адаптации полузащитника лондонцев Кая Хаверца.

«Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать. Это было тяжело, мне пришлось пытаться отправить ей сообщение, а потом идти дальше, дальше и дальше.

«И в конце она сказала: «Да, мы можем быть вместе...». Это прекрасно», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

24-летний немец перешел в «Арсенал» из «Челси» в летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, «канониры» заплатили за него 75 миллионов евро.

Хаверц провел за «Арсенал» 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.