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Артета — об адаптации Хаверца в «Арсенале»: «Когда я встретил свою жену, мне поначалу было трудно ее завоевать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об адаптации полузащитника лондонцев Кая Хаверца.

«Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать. Это было тяжело, мне пришлось пытаться отправить ей сообщение, а потом идти дальше, дальше и дальше.

«И в конце она сказала: «Да, мы можем быть вместе...». Это прекрасно», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

24-летний немец перешел в «Арсенал» из «Челси» в летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, «канониры» заплатили за него 75 миллионов евро.

Хаверц провел за «Арсенал» 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
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 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
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 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
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 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
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 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
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 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
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 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
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 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
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 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
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 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
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 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 3 : 2
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 3 : 0
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
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