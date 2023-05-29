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Сегодня, 14:56

Артета: «Мы не можем быть довольны результатом. В следующем сезоне «Арсенал» должен стать лучше»

Мария Гусева
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Мы хотели вернуть клуб в Лигу чемпионов. Это было главной целью, — цитирует Goal Артету. — Мы достигли третьего результата в истории клуба. Это неплохо, но и этого оказалось недостаточно для победы в чемпионате. Мы знаем, какой уровень у наших соперников. Мы не можем быть довольны результатом, мы должны стать намного лучше в следующем сезоне».

«Арсенал» занял второе место в АПЛ. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в текущем сезоне.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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