Артета: «Мы не можем быть довольны результатом. В следующем сезоне «Арсенал» должен стать лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Мы хотели вернуть клуб в Лигу чемпионов. Это было главной целью, — цитирует Goal Артету. — Мы достигли третьего результата в истории клуба. Это неплохо, но и этого оказалось недостаточно для победы в чемпионате. Мы знаем, какой уровень у наших соперников. Мы не можем быть довольны результатом, мы должны стать намного лучше в следующем сезоне».

«Арсенал» занял второе место в АПЛ. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в текущем сезоне.