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Сегодня, 17:54

Артета заявил, что Деклан Райс оправдывает сумму, которую «Арсенал» заплатил за него

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что полузащитник команды Деклан Райс успешно справляется с давлением со стороны футбольных фанатов и СМИ.

«Каждый раз, когда включаешь телевизор, эксперты только и говорят о Райсе и его успехах. Он очень умен, хорошо справляется со всей этой болтовней. Не каждому футболисту по силам оправдать сумму, которая была заплачена за него. Но у Деклана получается, он блестяще с этим справляется», — цитирует Артету Football.London.

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом этого года за рекордную для британского футбола сумму. Сообщалось, что лондонский клуб заплатил за него 105 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Райс вошел в тройку самых дорогих полузащитников мира по версии Transfermarkt. Согласно порталу, его рыночная стоимость составляет 110 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.football.london/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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