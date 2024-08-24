Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:55

Артета отметил, что игроки «Арсенала» действовали храбро в матче против «Астон Виллы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил игроков команды за выступление в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

«Все показали свой характер, не только Сака. «Астон Вилла» играла от обороны, как мы и ожидали, однако мы подстроились и действовали храбро. А тогда, когда было нужно, чтобы отдельные футболисты себя проявляли, они делали это. Вот почему мы выиграли», — приводит BBC слова Артеты.

«Арсенал» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям «Манчестер Сити» и «Брайтону», у которых такое же количество баллов. Следующий матч команда Артеты проведет против «Брайтона» 31 августа.

Источник: ВВС
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Микель Артета
0
Читайте также
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» одержал победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Гвардиола: «С точки зрения результативности Холанн способен тягаться с Роналду и Месси»