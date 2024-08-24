Артета отметил, что игроки «Арсенала» действовали храбро в матче против «Астон Виллы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил игроков команды за выступление в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

«Все показали свой характер, не только Сака. «Астон Вилла» играла от обороны, как мы и ожидали, однако мы подстроились и действовали храбро. А тогда, когда было нужно, чтобы отдельные футболисты себя проявляли, они делали это. Вот почему мы выиграли», — приводит BBC слова Артеты.

«Арсенал» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям «Манчестер Сити» и «Брайтону», у которых такое же количество баллов. Следующий матч команда Артеты проведет против «Брайтона» 31 августа.