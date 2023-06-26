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Сегодня, 03:32

Артета заявил, что не собирается возглавлять «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Микель Артета.
Фото AFP
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Я счастлив в «Арсенале». Чувствую, что меня любят и ценят владельцы клуба. Мне еще предстоит сделать много дел с этой командой. Я всем доволен и очень благодарен клубу», — приводит Marca слова Артеты.

17 июня появилась информация о том, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш предложил Артете возглавить парижский клуб.

Артета тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года. В сезоне-2022/23 команда под руководством 41-летнего испанца заняла второе место в АПЛ.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Микель Артета
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