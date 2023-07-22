Артета заявил, что полузащитник Партей входит в его планы на сезон

Сегодня, 10:54
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, входит ли в его планы полузащитник Томас Партей.
«Входит ли Партей в мои планы? Без сомнений. Томас является очень важным игроком для команды и для меня лично. Я хочу, чтобы он продолжал оставаться частью нашего клуба», — сказал Артета на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что 30-летний ганец близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.