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Сегодня, 10:54

Артета заявил, что полузащитник Партей входит в его планы на сезон

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, входит ли в его планы полузащитник Томас Партей.

«Входит ли Партей в мои планы? Без сомнений. Томас является очень важным игроком для команды и для меня лично. Я хочу, чтобы он продолжал оставаться частью нашего клуба», — сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что 30-летний ганец близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.

Томас Партей
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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