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Сегодня, 16:25

Артета заявил, что следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил о цели команды на сезон-2023/24.

«Выиграть АПЛ — это наша цель, мы понимаем, насколько это тяжело. Это лучшая лига в мире, и следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ. Почему? Я здесь 22 года и такую конкуренцию еще не видел: столько качества, организации, ресурсов, хорошие тренеров. А теперь сюда прибыли еще и Почеттино с Ираолой. Уровень лиги настолько высок, что для победы в ней ты должен быть лучшим. Именно поэтому нам необходимо укрепление», — цитирует Артету Marca.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял второе место в чемпионате Англии, отстав от «Манчестер Сити» на 5 очков.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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