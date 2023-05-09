Артур Мело объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

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Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело сообщил, что покинет английский клуб по окончании этого сезона.
«Думаю, следующий сезон будет хорошим. Он станет решающим в моей карьере, я готовлюсь к этому, — цитирует Goal Мело. — Я с нетерпением жду возможности показать новую версию Артура. Надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с «Ливерпулем», получив игровое время. Тварищи по команде, сотрудники клуба и болельщики были очень добры ко мне».
Артур Мело перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2022 года. Срок соглашения 26-летнего бразильца с английским клубом истекает в конце сезона-2022/23.
Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче, проведя на поле 13 минут.