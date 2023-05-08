Артур покинет «Ливерпуль» в конце сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Рамос заявил, что не останется в клубе после завершения сезона.

«Следующий сезон мне видится в ярких красках. Он будет решающим в моей карьере. Я должен к нему хорошо подготовиться. Жду, что смогу показать новую версию Артура. И я надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с «Ливерпулем», получив какое-то количество игрового времени. С тех пор, как я приехал в клуб, Клопп относился ко мне действительно хорошо. Для меня большая честь работать с ним. Он один из лучших тренеров в мире, он всегда хорошо отзывался обо мне, он невероятный человек, и отношение ко мне всегда было действительно хорошим», — приводит слова Артура Goal.

Полузащитник выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Ювентуса».

В текущем сезоне он сыграл 4 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.