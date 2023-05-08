КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:08

Артур покинет «Ливерпуль» в конце сезона

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Рамос заявил, что не останется в клубе после завершения сезона.

«Следующий сезон мне видится в ярких красках. Он будет решающим в моей карьере. Я должен к нему хорошо подготовиться. Жду, что смогу показать новую версию Артура. И я надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с «Ливерпулем», получив какое-то количество игрового времени. С тех пор, как я приехал в клуб, Клопп относился ко мне действительно хорошо. Для меня большая честь работать с ним. Он один из лучших тренеров в мире, он всегда хорошо отзывался обо мне, он невероятный человек, и отношение ко мне всегда было действительно хорошим», — приводит слова Артура Goal.

Полузащитник выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Ювентуса».

В текущем сезоне он сыграл 4 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
Катарина Витт призвала допустить россиян на международные старты. Позиция легенды
Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
В Благовещенске 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Москве нашли обгоревшее тело художницы-декоратора Преображенской
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эвертон» разгромил «Брайтон» и поднялся из зоны вылета АПЛ