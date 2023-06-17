Артур Мело может перейти в «Астон Виллу»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело, который провел минувший сезон в «Ливерпуле», может вернуться в АПЛ.

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Джованни Альбанезе, бразилец заинтересовал Унаи Эмери и «Астон Виллу». Артур не сыграл ни одного матча в АПЛ за «красных», но может быть готов к переезду в Мидлендс этим летом, так как хочет покинуть Италию.

Артур Мело перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» на правах аренды летом 2022 года. Срок соглашения 26-летнего бразильца с английским клубом истекает в 30 июня 2023.

Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче (Лига чемпионов), проведя на поле 13 минут.