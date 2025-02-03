Асенсио перешел из «ПСЖ» в «Астон Виллу» на правах аренды

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио на правах аренды перешел в «Астон Виллу», сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что футболист будет выступать за команду до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне на счету 29-летнего испанца 16 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

«Астон Вилла» после 24 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.