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Асенсио перешел из «ПСЖ» в «Астон Виллу» на правах аренды

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио на правах аренды перешел в «Астон Виллу», сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что футболист будет выступать за команду до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне на счету 29-летнего испанца 16 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

«Астон Вилла» после 24 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.

Марко Асенсио
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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