0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:14

Аспиликуэта обратился к болельщикам после тяжелой травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
Сесар Аспиликуэта.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выступил с заявлением после своей травмы в матче 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

На 74-й минуте форвард «святых» Секу Мара попытался пробить «ножницами» в штрафной лондонцев, но попал по голове Аспиликуэте, после чего испанец упал на газон. Медицинская бригада оказывала помощь защитнику на протяжении 9 минут, после этого игрока унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

«Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. Мы с моей семьей хотим поблагодарить всех, кто помогал мне вчера: от медицинской бригады «Челси» до одноклубников и соперников. От всего сердца говорю спасибо клинике, в которой меня приняли, и всему медицинскому персоналу. Теперь настало время для того, чтобы восстановиться. Скоро увидимся на поле!» — написал Аспиликуэта у себя в соцсетях.

В сезоне-2022/23 Аспиликуэта принял участие в 26 матчах «Челси» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Сесар Аспиликуэта
Футбол
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет выкупить 69 процентов акций «Манчестер Юнайтед»