Аспиликуэта прокомментировал дебют Мудрика за «Челси»

Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением по поводу дебюта полузащитника Михаила Мудрика за лондонский клуб.

«Мудрик показал, что он целеустремленный парень. Он очень амбициозен в футболе. Он провел полчаса на «Энфилде», это не самый легкий матч для дебюта. Но, как мне показалось, Михаил отлично проявил себя. Приятно наблюдать за его энергичностью. Думаю, он станет для нас важным игроком», — цитирует испанца Evening Standard.

Продажа Мудрика стала рекордной для «Шахтера» — ранее рекордной продажей горняков был бразильский полузащитник Фред, перешедший в 2018 году в английский «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро.

В составе «Челси» он провел пока 1 матч, не отметившись результативными действиями.