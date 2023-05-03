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Аспиликуэта: «Это худший результат с тех пор, как я в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме мы были довольно пассивны. Мы знаем, что «Арсенал» – опасная команда. Мы должны были лучше обращаться с мячом. Всем тяжело, мы не в лучшей позиции. Реальность такова, что мы имеем сейчас. Нужно пройти через это.

Мы все разочарованы, как и болельщики. Мы должны взять на себя ответственность, и это единственный способ. Это худший результат с тех пор, как я в клубе. Мы играем на поле, и мы должны изменить ситуацию. Это тяжело для всех, и мы должны пройти через эти моменты. Вне поля нам есть над чем работать», – цитирует BBC Аспиликуэту.

«Арсенал» набрал 78 очков и вернулся на первое место в АПЛ. «Челси» с 39 очками занимает 12-ю строчку.

 

Сесар Аспиликуэта
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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