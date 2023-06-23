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Сегодня, 11:22

Аспиликуэта сообщил «Челси», что хочет покинуть команду летом

Виктория Кравченко
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал руководству клуба о желании покинуть команду этим летом, пишет журналист Фабрицио Романо.

В услугах игрока заинтересован «Интер», который готов приобрести футболиста в ближайшее время. Также «Бавария» рассматривает возможное приобретение защитника.

33-летний испанец выступает за «Челси» с августа 2012 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 32 матча за лондонцев и не отличился результативными действиями.

Контракт игрока действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

Сесар Аспиликуэта
ФК Бавария
ФК Челси
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