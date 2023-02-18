Аспиликуэте 9 минут оказывали помощь в матче с «Саутгемптоном» и унесли на носилках

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта получил травму в матче 24-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).

На 74-й минуте форвард гостей Секу Мара пытался пробить «ножницами» в штрафной синих, но попал по голове Аспиликуэте, после чего тот упал на газон.

Медицинская бригада оказывала помощь защитнику «Челси» на протяжении 9 минут, а затем его унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

Сесар Аспиликуэта лежит после удара. Фото Reuters

Сесара Аспиликуэту уносят на носиках. Фото Reuters

Вместо Аспиликуэты на поле вышел Трево Чалоба. Главный судья матча Дэвид Кут показал игроку «Саутгемптона» Маре желтую карточку.