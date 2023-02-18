Аспиликуэте 9 минут оказывали помощь в матче с «Саутгемптоном» и унесли на носилках

Сегодня, 20:33
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта получил травму в матче 24-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).
На 74-й минуте форвард гостей Секу Мара пытался пробить «ножницами» в штрафной синих, но попал по голове Аспиликуэте, после чего тот упал на газон.
Медицинская бригада оказывала помощь защитнику «Челси» на протяжении 9 минут, а затем его унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.
Вместо Аспиликуэты на поле вышел Трево Чалоба. Главный судья матча Дэвид Кут показал игроку «Саутгемптона» Маре желтую карточку.