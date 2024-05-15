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Сегодня, 17:38

Ассистент Клоппа Лейндерс возглавит «Зальцбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пепейн Лейндерс, многолетний ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, возглавит «Зальцбург», сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Летом этого года 41-летний специалист вместе с Клоппом покинет «Ливерпуль». Он работал в штабе немца с 2015 по январь 2018 года, а затем после небольшого перерыва вернулся в «Ливерпуль» летом 2018 года.

Лейндерс подписал трехлетний контракт с «Зальцбургом». До этого он также работал в системе ПСВ и «Порту» и возглавлял нидерландский «НЕК Неймеген».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ред Булл Зальцбург
Юрген Клопп
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