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Сегодня, 18:15

«Астон Вилла» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Астон Вилла» примет «Арсенал» во 2-м туре АПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Арсенала&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Астон Вилла» примет «Арсенал» в матче 2-го тура чемпионата Англии в субботу, 24 августа. Игра пройдетна стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Англия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Астон Вилла» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии сезона-2024/2025 стартовал 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.

Основная информация о новом сезоне чемпионата Англии доступна в материале «СЭ».

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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ФК Астон Вилла
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