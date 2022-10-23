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Сегодня, 17:52

«Астон Вилла» с разгромным счетом обыграла «Брентфорд»

Алина Савинова

«Астон Вилла» разгромила «Брентфорд» в матче 13-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами в составе «Астон Виллы» отметились Леон Бэйли, Дэнни Ингс, оформивший дубль, и Олли Уоткинс.

Клуб из Бирмингема с 12 очками занимает 14-е место в АПЛ, «Брентфорд» — 10-е (14 очков).

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
4:0
Брентфорд

В другом матче «Лестер» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» — 4:0.

У «Лестера» забивали Юри Тилеманса, Харви Барнса, Джеймса Мэддисона и Джейми Варди.

Команда Брендана Роджерса расположилась на 15-й позиции в турнирной таблице АПЛ (11 очков), «Вулверхэмптон» — на 19-й (9 очков).

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:4
Лестер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 0
2-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Астон Вилла
ФК Брентфорд
ФК Лестер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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