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Сегодня, 00:06

«Челси» спас ничью в матче с «Астон Виллой», уступая 0:2. ВАР отменил два гола лондонцев

Сергей Разин
корреспондент
Фото Reuters
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«Челси» в матче 35-го тура чемпионата Англии сыграл на выезде вничью с «Астон Виллой» со счетом 2:2.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0, у бирмингемцев отличился Морган Роджерс, еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Марк Кукурелья.

Во втором тайме «Челси» сравнял счет благодаря голам Чуквунонсо Мадуэке и Конора Галлахера.

По ходу встречи после вмешательства ВАР были отменены два гола «Челси»: на 16-й минуте не был засчитан мяч Николаса Джексона, а на 90+5-й — Акселя Дисаси.

После этого матча «Челси» с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 67 очками — на четвертой строчке.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:2
Челси

ФК Астон Вилла
ФК Челси
3
0
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