«Астон Вилла» примет «Челси» в рамках 35-го тура чемпионата Англии в субботу, 27 апреля. Игра состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Астон Вилла» — «Челси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Бирмингема набрал 66 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Маурисио Почеттино с 47 баллами располагается на девятой строчке премьер-лиги.

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