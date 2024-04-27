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«Астон Вилла» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Астон Вилла» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тиагу Силва, игрок ФК «Челси».
Фото Global Look Press
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«Астон Вилла» примет «Челси» в рамках 35-го тура чемпионата Англии в субботу, 27 апреля. Игра состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Астон Вилла» — «Челси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Бирмингема набрал 66 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Маурисио Почеттино с 47 баллами располагается на девятой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Челси

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Челси
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