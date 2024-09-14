Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:30

«Астон Вилла» победила «Эвертон», отыгравшись со счета 0:2

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Астон Вилла» дома обыграла «Эвертон» в матче 4-го тура АПЛ — 3:2.

Дубль у бирмингемцев оформил Олли Уоткинс. Форвард отличился на 36-й и 58-й минутах. Победный мяч на 76-й минуте забил Джон Дуран.

У «ирисок» отличились Дуайт Макнейл (16-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (27-я).

«Эвертон» во втором матче кряду уступил, выигрывая со счетом 2:0 по ходу встречи. В прошлом туре команда Шона Дайча с тем же счетом проиграла «Борнмуту» (2:3).

«Астон Вилла» (9 очков) поднялась на третье место в АПЛ. «Эвертон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
Эвертон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Эвертон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Безумие в атаке и обороне Карпина, вброшенный фейк про Кривцова, провал Смолова. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ростов»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя