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Сегодня, 08:37

«Астон Вилла» хочет подписать Кьезу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы этим летом, сообщает Birmingham Mail.

По данным источника, клубу нужно будет убедить итальянца переехать на «Вилла Парк», но команда Унаи Эмери серьезна нацелилась на сделку.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может предложить 40 миллионов евро за Кьезу.

Соглашение 25-летнего игрока с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: Birmingham Mail
Федерико Кьеза
ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
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