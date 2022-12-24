«Астон Вилла» хочет продать аргентинского вратаря Мартинеса из-за его поведения

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет сменить голкипера в команде, сообщает Football Espana.

По данным источника, несмотря на то, что Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира и был признан лучшим вратарем ЧМ-2022, Эмери не нравится темперамент футболиста. Испанец хочет, чтобы клуб продал Мартинеса и купил голкипера сборной Марокко и «Севильи» Яссина Буну.

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мартинеса в 28 миллионов евро, его контракт действует до конца июня 2027 года.