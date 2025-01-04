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Сегодня, 16:00

«Астон Вилла» — «Лестер»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире

«Астон Вилла» и «Лестер» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Фото Global Look Press
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«Астон Вилла» и «Лестер» встретятся в матче 20-го тура английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Астон Вилла» — «Лестер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Астон Вилла» набрала 29 очков в 19 турах АПЛ и занимает девятое место по итогам первой половины сезона. «Лестер» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы с 14 очками.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
04 янв, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Лестер

В последних матчах в 2024 году «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2), а «Лестер» уступил «Манчестер Сити» (0:2).

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Лестер
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