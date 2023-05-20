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20 мая, 19:05

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем», прервав серию мерсисайдцев из семи побед в АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
«Астон Вилла» прервала серию «Ливерпуля» из 7 побед в АПЛ.
Фото Reuters
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«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.

Первый мяч этой встрече открыл Джейкоб Рэмзи, который отличился на 27-й минуте. Сравнял счет форвард мерсисайдцев Роберто Фирмину на 90-й минуте матча, который спас свою команду от поражения.

«Астон Вилла» прервала серию «Ливерпуля» из 7 побед в АПЛ подряд.

«Астон Вилла» поднимается на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков за 37 матчей.

«Ливерпуль» занимает 5-ю строчку с 65 очками.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
20 мая, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Астон Вилла

«Фулхэм» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 2:2. В составе хозяев дубль оформил Александар Митрович. За гостей забили Одсонн Эдуард и Джоэл Уорд.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
20 мая, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
2:2
Кристал Пэлас
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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