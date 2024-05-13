«Ливерпуль» уже обеспечил себе бронзовые медали АПЛ. Мерсисайдцы одержали 23 победы, 9 встреч завершили вничью и 4 матча проиграли. За два тура до конца сезона команда Юргена Клоппа отстает от «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Астон Вилла» в этом сезоне провела 18 матчей на домашней арене — 12 побед, 3 ничьих и 3 поражения. Бирмингемцы набрали в этих играх 39 очков — это 5-й результат в лиге.

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