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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» в гостях сыграет с «Астон Виллой» в 37-м туре АПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой» в матче 37-го тура чемпионата Англии в понедельник, 13 мая. Встреча пройдет в Бирмингеме и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» в России в прямом эфире ни один из федеральных телеканалов не покажет. Видеотрансляция встречи будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» уже обеспечил себе бронзовые медали АПЛ. Мерсисайдцы одержали 23 победы, 9 встреч завершили вничью и 4 матча проиграли. За два тура до конца сезона команда Юргена Клоппа отстает от «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Астон Вилла» в этом сезоне провела 18 матчей на домашней арене — 12 побед, 3 ничьих и 3 поражения. Бирмингемцы набрали в этих играх 39 очков — это 5-й результат в лиге.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
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