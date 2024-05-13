Сегодня, 18:00
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой» в матче 37-го тура чемпионата Англии в понедельник, 13 мая. Встреча пройдет в Бирмингеме и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события матча АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» в России в прямом эфире ни один из федеральных телеканалов не покажет. Видеотрансляция встречи будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».
«Ливерпуль» уже обеспечил себе бронзовые медали АПЛ. Мерсисайдцы одержали 23 победы, 9 встреч завершили вничью и 4 матча проиграли. За два тура до конца сезона команда Юргена Клоппа отстает от «Манчестер Сити» и «Арсенала».
«Астон Вилла» в этом сезоне провела 18 матчей на домашней арене — 12 побед, 3 ничьих и 3 поражения. Бирмингемцы набрали в этих играх 39 очков — это 5-й результат в лиге.
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