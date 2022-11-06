«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» в первом матче под руководством Эмери

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«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Астон Вилле» в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Бирмингемцы выиграли со счетом 3:1. Отметим, что команда проводила первый официальный матч под руководством Унаи Эмери, который, наконец, присоединился к команде.
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду вышел на поле с капитанской повязкой, но отметился только желтой карточкой.
«Ман Юнайтед» остается на пятом месте в турнирной таблице с 23 очками. «Астон Вилла» идет на 14-й строчке (15 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования