«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» в первом матче под руководством Эмери

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Астон Вилле» в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Бирмингемцы выиграли со счетом 3:1. Отметим, что команда проводила первый официальный матч под руководством Унаи Эмери, который, наконец, присоединился к команде.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду вышел на поле с капитанской повязкой, но отметился только желтой карточкой.

«Ман Юнайтед» остается на пятом месте в турнирной таблице с 23 очками. «Астон Вилла» идет на 14-й строчке (15 очков).