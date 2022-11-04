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Сегодня, 14:25

«Астон Вилла» может купить самого дорогого игрока «Вильярреала»

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Новый главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет переманить в Англию защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает Football Insider. Специалист работал с латералем до переезда в английский клуб.

Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Действующий контракт с испанца с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года.

Игрок выступает за «желтую субмарину» с 2017 года. Выигрывал в составе испанского клуба лигу Европы.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах и результативными действиями не отмечался.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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