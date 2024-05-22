«Астон Вилла» намерена купить защитника «Барселоны» Араухо в ближайшее время

Руководство «Астон Виллы» в ближайшее время планирует оформить трансфер защитника «Барселоны» Рональда Араухо, сообщает Sport.es.

По данным источника, в переходе футболиста заинтересованы лично главный тренер Унаи Эмери и спортивный директор Рамон Мончи. Однако английский клуб не устраивает цена на игрока. «Барса» готова отпустить уругвайца на 80 миллионов евро, «Астон Вилла» надеется на снижение стоимости.

Действующее соглашение 25-летнего Араухо с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».