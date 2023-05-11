«Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Спортинга» Угарте

«Астон Вилла» замышляет покупку полузащитника полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

Как сообщает The Sun, будущий спортивный директор клуба Матеу Алемани готовится сделать свое первое громкое подписание в «Астон Вилле». Алемани поддерживает контакт с главным тренером команды Унаи Эмери по поводу подписания 22-летнего игрока и может рассчитывать на привлечение полузащитника в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы.

Также информировалось, что «Ливерпуль» готов выплатить 52 миллиона фунтов за Угарте.

Уругвайский футболист выступает за «Спортинг» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 45 матчей за команду во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.