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Сегодня, 19:01

«Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Спортинга» Угарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» замышляет покупку полузащитника полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

Как сообщает The Sun, будущий спортивный директор клуба Матеу Алемани готовится сделать свое первое громкое подписание в «Астон Вилле». Алемани поддерживает контакт с главным тренером команды Унаи Эмери по поводу подписания 22-летнего игрока и может рассчитывать на привлечение полузащитника в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы.

Также информировалось, что «Ливерпуль» готов выплатить 52 миллиона фунтов за Угарте.

Уругвайский футболист выступает за «Спортинг» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 45 матчей за команду во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Источник: The Sun
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Спортинг (Лиссабон)
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