«Астон Вилла» намерена подписать полузащитника «Спортинга» Угарте

Сегодня, 19:01
«Астон Вилла» замышляет покупку полузащитника полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.
Как сообщает The Sun, будущий спортивный директор клуба Матеу Алемани готовится сделать свое первое громкое подписание в «Астон Вилле». Алемани поддерживает контакт с главным тренером команды Унаи Эмери по поводу подписания 22-летнего игрока и может рассчитывать на привлечение полузащитника в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы.
Также информировалось, что «Ливерпуль» готов выплатить 52 миллиона фунтов за Угарте.
Уругвайский футболист выступает за «Спортинг» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 45 матчей за команду во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.