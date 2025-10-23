Видео
23 октября, 10:34

«Астон Вилла» намерена продлить контракты с Роджерсом, Макгинном и Кэшем

Павел Лопатко

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери сообщил, что клуб работает над продлением контрактов с полузащитниками Морганом Роджерсом и Джоном Макгинном и защитником Мэтти Кэшем.

23-летний англичанин Роджерс в сезоне-2025/26 в 11 матчах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. Соглашение продлевали в ноябре 2024 года.

31-летний шотландец Макгинн в сезоне-2025/26 в 11 играх забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение, которое продлевали в июне 2023 года, действует до 30 июня 2027 года.

28-летний поляк Кэш в 11 встречах забил 1 гол. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, в последний раз его продлевали в апреле 2022 года.

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
