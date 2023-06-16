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Сегодня, 22:19

«Астон Вилла» назначила Мончи президентом по футбольным операциям

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» объявила о назначении Рамона Мончи президентом по футбольным операциям.

«В своей новой должности Мончи будет подчиняться Нассефу Савирису и Уэсу Эденсу (владельцы клуба) и отвечать за все футбольные вопросы в клубе, тесно сотрудничая с Унаи Эмери. Мончи приступит к своим обязанностям с июля при условии получения разрешения на работу», — говорится в заявлении клуба.

Информируется, что спортивный директор «Астон Виллы» Йохан Ланге возьмет на себя ключевую роль директора по развитию футбола и международных академий. Дамиан Видаганьи займет должность директора по футбольным операциям. Он будет работать вместе с Унаи Эмери над повседневными футбольными операциями и помогать Мончи в выполнении его обязанностей.

Ранее «Севилья» объявила об уходе Мончи с поста спортивного директора.

Источник: ФК Астон Вилла
ФК Астон Вилла
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