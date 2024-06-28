«Астон Вилла» объявила о переходе защитника «Челси» Матсена

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Челси» Иана Матсена.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист подпишет шестилетний контракт с клубом из Бирмингема, а сумма трансфера составит 37,5 миллиона фунтов.

Во второй половине сезона-2023/24 Матсен выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды из «Челси». Футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за немецкую команду.

Также нидерландец в разные годы играл на правах аренды в таких командах, как «Бернли», «Ковентри» и «Чарльтон».