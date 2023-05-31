Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:33

«Астон Вилла» объявила об уходе Эшли Янга

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила, что защитник Эшли Янг покинет клуб по истечении срока контракта.

Соглашение 37-летнего англичанина рассчитано до 30 июня 2023 года. Янг выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год и с 2021 года по настоящее время.

«Все в «Астон Вилле» хотели бы искренне поблагодарить Эшли и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/23 Янг провел 32 матча во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Всего в составе «Астон Виллы» футболист провел 247 игр, забил 38 мячей и отдал 60 голевых передач.

Эшли Янг
Футбол
ФК Астон Вилла
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»
Прощай, солярка: почему дизельные машины теряют популярность
Профессор из США заявил о 100% вероятности посещения Земли пришельцами
Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «МЮ» Фред недоволен количеством минут на поле в сезоне-2022/23

Кейн останется в «Тоттенхэме», если не договорится с «Манчестер Юнайтед»