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22 июля, 23:35

«Астон Вилла» подписала вингера «Байера» Диаби

Ана Горшкова
Корреспондент
Унаи Эмери и Мусса Диаби.
Фото ФК «Астон Вилла»
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«Астон Вилла» объявила о подписании французского игрока Муссы Диаби.

24-летний вингер перешел в «Виллу» из «Байера» за нераскрытую сумму и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб получит за футболиста 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с Диаби рассчитан на 5 сезонов.

В прошлом сезоне вингер сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Источник: ФК Астон Вилла
Футбол
ФК Астон Вилла
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