«Астон Вилла» подписала вингера «Байера» Диаби

22 июля, 23:35
«Астон Вилла» объявила о подписании французского игрока Муссы Диаби.
24-летний вингер перешел в «Виллу» из «Байера» за нераскрытую сумму и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.
Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб получит за футболиста 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с Диаби рассчитан на 5 сезонов.
В прошлом сезоне вингер сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.