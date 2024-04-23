Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:01

«Астон Вилла» продлила контракт с тренером Эмери

Унаи Эмери.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Унаи Эмери. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Я наслаждаюсь совместной работой с болельщиками «Астон Виллы», владельцами клуба, менеджментом и этой замечательной группой игроков, которой я горжусь», — сказал Эмери.

52-летний испанец возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2022 года. После 34 матчей бирмингемцы с 66 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Эмери работал в «Вильярреале», лондонском «Арсенале», «ПСЖ», «Севилье», «Спартаке», «Валенсии» и «Альмерии».

Источник: Официальный сайт «Астон Виллы»
Футбол
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
0
Читайте также
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
В Москве покончила с собой 21-летняя волейболистка Михайлина
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

The Athletic: Эмери продлил контракт с «Астон Виллой», им интересовались «Бавария» и «Барселона»