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Сегодня, 04:25

«Астон Вилла» сделала предложение «Ман Сити» об аренде Филлипса

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 28-летнего англичанина претендует «Астон Вилла». Бирмингемский клуб сделал предложение об аренде игрока.

Ранее Филлипс заявил, что хочет покинуть «Манчестер Сити».

В январе 2024 года Филлипс был арендован «Вест Хэмом». В общей сложности футболист провел в минувшем сезоне 20 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
Калвин Филлипс
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