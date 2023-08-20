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Сегодня, 16:45

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении защитника «Арсенала» Тавареша

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» хочет приобрести защитника «Арсенала» Нуну Тавареша на правах аренды на сезон с возможностью выкупа, сообщает inews.

По данным источника, главный тренер «Виллы» Унаи Эмери хочет приобрести защитника «Севильи» Маркоса Акунью, но трансфер может сорваться, и испанский специалист рассматривает 23-летнего Тавареша в качестве альтернативного варианта.

Прошлый сезон португалец провел в «Марселе» на правах аренды. В сезоне-2022/23 он сыграл 39 матчей и забил шесть голов. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: inews
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
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 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
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Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
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