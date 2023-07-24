Athletic: звезду АПЛ подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

Сегодня, 19:02
Одного из ведущих футбольных деятелей АПЛ подозревают в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними, сообщает The Athletic.
По информации издания, полиция на текущий момент ведет расследование только по одному инциденту.
Сообщается, что подозреваемый был вызван в полицию и опрошен на условиях анонимности, но не был задержан или арестован.
Источник заявляет, что второй случай насилия произошел в 1990-х годах, когда пострадавшей было 15 лет. Девушка обратилась с заявлением в конце 2021 года.
В связи с новыми обстоятельствами дела расследование в отношении предполагаемого преступника может быть пересмотрено.