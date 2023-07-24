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Сегодня, 19:02

Athletic: звезду АПЛ подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

Виталий Косик
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Одного из ведущих футбольных деятелей АПЛ подозревают в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними, сообщает The Athletic.

По информации издания, полиция на текущий момент ведет расследование только по одному инциденту.

Сообщается, что подозреваемый был вызван в полицию и опрошен на условиях анонимности, но не был задержан или арестован.

Источник заявляет, что второй случай насилия произошел в 1990-х годах, когда пострадавшей было 15 лет. Девушка обратилась с заявлением в конце 2021 года.

В связи с новыми обстоятельствами дела расследование в отношении предполагаемого преступника может быть пересмотрено.

Футбол
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