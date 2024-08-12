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Сегодня, 17:49

«Атлетико» объявил о переходе Альвареса из «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press
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Нападающий Хулиан Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико». Контракт игрока рассчитан на 6 лет, информирует пресс-служба мадридского клуба.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит за трансфер 24-летнего игрока 75 миллионов евро в виде фиксированной суммы и еще 20 миллионов евро в качестве бонусов.

Альварес выступал за «Манчестер Сити» с 2022 года. Аргентинец провел за команду 103 матча, забил 36 голов и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

«Манчестер Сити» продает одного из лучших форвардов АПЛ. И это весьма логично

ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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