«Атлетико» отказался покупать Мак Аллистера за 65 миллионов евро. Хавбек «Брайтона» может перейти в «Ювентус»

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«Атлетико» передумал вести переговоры по полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, сообщает Todofichajes.
По данным источника, все из-за того, что английский клуб просит за игрока 65 миллионов евро. Впрочем, такую сумму может выплатить «Ювентус».
23-летний хавбек сыграл шесть матчей на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, отметившись результативной передачей в финале против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).
Действующий контракт Мак Аллистера истекает летом 2025 года. В этом сезоне АПЛ полузащитник провел 14 матчей и забил 5 голов.