«Аякс» может отказаться от возвращения Зиеша из-за его поездки в Москву

Поездка полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в Москву может повлиять на решение «Аякса» о возможном возвращении марокканского полузащитника, утверждает нидерландский журналист Марк Вервей.

В эфире подкаста Kick Off Вервей заявил, что «Аякс» может отказаться от идеи с возвращением Зиеша, хотя ранее клуб считался одним из претендентов на игрока.

30-летний марокканец в начале июня приехал в Москву. В компании форварда «Спартака» Квинси Промеса он посетил премию РПЛ по итогам сезона и матч российской медиалиги. Там игрок сфотографировался с футболкой «Спартака», подписанной его фамилией.