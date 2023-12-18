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Сегодня, 17:24

«Айнтрахт» может завершить сделку по аренде ван де Бека на следующей неделе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к переходу в «Айнтрахт» на правах аренды, утверждает Sky Germany.

На следующей неделе 26-летний нидерландец должен пройти медицинское обследование для немецкого клуба. «Айнтрахт» арендует футболиста до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в двух матчах и провел на поле в сумме 21 минуту.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Донни ван де Бек
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Юнайтед
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