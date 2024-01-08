Форвард «Брентфорда» Тони – об отстранении из-за ставок: «Был момент, когда я разлюбил футбол»

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони прокомментировал свое отстранение от футбола по делу о ставках.

«Был момент, когда я разлюбил футбол. Я не смотрел его какое-то время. Я фоном включал игры «Брентфорда», просто слушая комментарии про голевые моменты или счет. Я вроде как наказал себя. Но потом я подумал: «На самом деле это мне не помогает».

В жизни ты просто должен мириться с происходящим. Чем больше ты зацикливаешься на этом, тем больше это причиняет тебе боль. Особенно когда ты не можешь что-то изменить», – приводит слова Тони Mirror.

В мае 2023 года Тони был отстранен от соревнований на 8 месяцев из-за того, что делал нелегальные ставки на спорт. Англичанин признал свою вину, срок дисквалификации действует до 16 января 2024 года.