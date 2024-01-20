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Сегодня, 19:42

Айван Тони сыграет за «Брентфорд» впервые после дисквалификации за ставки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони попал в стартовый состав команды на матч против «Ноттингем Форест» в 21-м туре АПЛ.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Брентфорда». Начало — в 20.30 по московскому времени.

27-летний англичанин появится на поле впервые в текущем сезоне. В последний раз он играл в мае прошлого года. После этого форварда отстранили от соревнований на 8 месяцев из-за того, что он делал нелегальные ставки на спорт.

Срок дисквалификации футболиста завершился 16 января.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
20 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Ноттингем Форест

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